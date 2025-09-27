Adeus a Monteirinho: sanfoneiro que embalou gerações no Acre parte deixando legado eterno

O Acre se despediu neste sábado (27) de Raimundo Monteiro da Silva, mais conhecido como Monteirinho, sanfoneiro que marcou gerações com seu talento musical e sua participação nas lutas sociais do estado. O artista morreu em Rio Branco, aos 74 anos, segundo confirmou o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT).

Nascido no Seringal Cachoeira, em Xapuri, Monteirinho cresceu em meio à floresta e ao movimento dos seringueiros. Esteve ao lado de Chico Mendes e de outros companheiros que defendiam melhores condições de vida para a população da floresta. Paralelamente à militância, construiu uma carreira musical marcada pelo forró, pelo brega e por composições que embalavam festas em seringais, colônias e cidades acreanas.

Com mais de cinco décadas de carreira, Monteirinho ficou conhecido pelo carisma, pelo sorriso sempre aberto e pela sanfona inseparável. Sua música, além de alegrar, também carregava mensagens de resistência e esperança, refletindo a dureza da vida no interior e a força da cultura popular.

Em nota, o PT destacou que o Acre perde “um militante histórico, um artista popular e, sobretudo, um amigo querido”. A legenda ressaltou que o legado do sanfoneiro permanece vivo nas canções e na memória coletiva do povo acreano.

O velório ocorre na capela 02 da Funerária São Francisco, na Rua Isaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco, a partir das 2h da manhã deste sábado.

VEJA A NOTA DO PT NA ÍNTEGRA: