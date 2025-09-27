27/09/2025
Adolescente admite ter bebido antes de acidente que matou dois jovens em Sena Madureira

A colisão aconteceu na madrugada de quinta-feira (24), quando o carro que ele dirigia, um HB20, bateu na traseira de um veículo estacionado na Rua Cunha Vasconcelos

Um adolescente de 17 anos confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de provocar o acidente que resultou na morte de dois jovens e deixou outros três gravemente feridos em Sena Madureira. A colisão aconteceu na madrugada de quinta-feira (24), quando o carro que ele dirigia, um HB20, bateu na traseira de um veículo estacionado na Rua Cunha Vasconcelos.

Dois jovens morreram durante o acidente/Foto: Reprodução

O rapaz, que não possuía habilitação, responde por homicídio culposo, lesão corporal, condução sob efeito de álcool e dirigir sem autorização legal. Desde sexta-feira (26), ele se encontra internado no Instituto Socioeducativo do Purus, após decisão da Justiça da Comarca de Sena Madureira.

VEJA MAIS: Tragédia: adolescentes morreram em Sena Madureira no dia do aniversário da cidade

Em depoimento, o adolescente relatou que retirou o carro da garagem de casa sem conhecimento dos pais para ir a uma festa, onde consumiu bebida alcoólica antes de assumir a direção. Durante a oitiva, disse estar arrependido e abalado pela morte dos amigos Márcio Farias de Moura Júnior, de 16 anos, e Maike Diego Lopes Lemos, também de 16.

O Ministério Público solicitou a internação do menor, que foi aceita pela Justiça. Uma audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 30 de outubro.

Nessa data, o juiz vai decidir, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se o adolescente continuará internado por até três anos, cumprindo medida socioeducativa, ou se terá a pena convertida em semiliberdade ou liberdade assistida, modalidades que permitem a realização de atividades externas sob acompanhamento judicial.

