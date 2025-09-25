Tragédia: adolescentes morreram em Sena Madureira no dia do aniversário da cidade

25/09/2025
A madrugada desta quinta-feira (25) foi marcada por uma tragédia em Sena Madureira, justamente no dia em que o município completa 121 anos de fundação. Dois adolescentes perderam a vida em um acidente de trânsito ocorrido na rua Cunha Vasconcelos.

SAIBA MAIS: Sena em luto: jovens que morreram em acidente trágico tinham apenas 18 e 15 anos

A morte dos garotos aconteceu no aniversário da cidade/Foto: Reprodução

De acordo com informações, as vítimas trafegavam em um carro pela via quando o veículo colidiu contra uma caminhonete estacionada. O impacto foi violento, e os jovens morreram antes mesmo de receber atendimento.

VEJA MAIS: Tragédia: filhos de ex-vereador e radialista morrem em grave acidente

As vítimas fatais foram identificadas como Maicon, 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, e Marcinho, 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

Além deles, outro jovem que também estava no carro sofreu fraturas nas pernas e foi transferido para Rio Branco. O motorista do veículo, apontado como menor de idade, sobreviveu, mas ficou ferido.

