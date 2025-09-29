Adolescente de 13 anos que sobreviveu a acidente em Sena Madureira tem perna amputada

O estudante Antônio Lucas, 13 anos, vítima de um gravíssimo acidente de trânsito em Sena Madureira, sofreu amputação em uma das pernas nesta segunda-feira em Rio Branco.

Desde quinta-feira passada, ele estava internado em Rio Branco, na UTI, recebendo todo o tratamento necessário para tentar reverter o quadro. De ontem para hoje, a equipe médica detectou que precisava realizar a amputação para salvar a vida de Lucas.

“O momento é de muita tristeza, mas Deus está no comando de tudo. Só peço que continuem orando pelo meu filho”, comentou Arnaldo Maia, pai, ao ContilNet.

Após a amputação, o adolescente retornou para a UTI.

O acidente em questão ocorreu na madrugada de quinta-feira (25). Na ocasião, dois jovens perderam suas vidas.