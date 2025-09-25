25/09/2025
Adolescente forja estupro coletivo para incriminar colegas por bullying

Menina de 15 anos se auto-lesionou para dar credibilidade à farsa. Relato de coordenadora escolar ajudou na investigação

O que inicialmente chocou a comunidade da Estrutural como um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos se desvendou como uma falsa denúncia. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), concluiu que a jovem inventou toda a história, alegando ter agido por vingança após sofrer bullying dos colegas acusados.

A trama, que resultou na apreensão e internação provisória de alguns dos jovens, começou a ruir com o aprofundamento das diligências policiais. A PCDF havia adotado todos os protocolos humanizados de acolhimento, encaminhando a adolescente para exames no hospital e no Instituto Médico Legal (IML), enquanto os seis adolescentes apontados, com idades entre 14 e 15 anos, eram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Menina de 15 anos confessa à PCDF que inventou toda a história do estupro coletivo/Foto: kleber sales/CB/D.A Press

