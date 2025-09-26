Alagamento na ExpoSena gera bate-boca entre internautas: “Puxar saco fiado, tu é doido, é?”; OUÇA

As fortes chuvas que caíram sobre o município de Sena Madureira nos últimos dias têm causado grandes prejuízos aos investidores da ExpoSena, principalmente aos comerciantes que decidiram investir em tendas e barracas na esperança de faturar algum dinheiro.

Os alagamentos em vários pontos do local onde está sendo realizado o evento vêm causando “bate-boca” entre internautas que criticam a falta de uma equipe da prefeitura para fazer o escoamento das águas, que, segundo eles, tem causado muitos transtornos às pessoas que vão ao local em busca de diversão.

Durante uma discussão entre dois internautas, um chama o outro de “doente”.

“Oh, puxa-saco, aqui ninguém está falando de calçamento, de asfalto, até porque lá em cima da pista é concreto. Estamos falando de escoamento de água, de equipe de mobilização. Quando a gente vai fazer um evento, temos que estar preparado pra tudo, para os imprevistos, temos que ter um plano B para tudo. Esse é o maior evento de Sena Madureira. Estamos falando de organização para amenizar os problemas que poderão surgir durante o percurso do evento. Tu tá doente, homem! Tu pelo menos recebeu o que tinha pra receber? Porque puxar saco fiado… Tu é doido, é?”, disse o internauta.

Transtornos

As fortes chuvas que atingiram o município de Sena Madureira têm causado sérios transtornos para os participantes e comerciantes da ExpoSena, principal evento da cidade. Os temporais têm provocado alagamentos em diversos pontos do local, prejudicando a organização e o comércio, além de gerar discussões acaloradas entre internautas nas redes sociais.

A expectativa de muitos comerciantes que investiram em tendas, barracas e estrutura própria para aproveitar a movimentação durante a feira foi frustrada pelos alagamentos. Muitos desses investidores, que esperavam faturar durante o evento, se viram diante de prejuízos significativos devido à água acumulada e às condições precárias de acesso ao recinto.

Cobranças por melhorias na infraestrutura

As imagens das áreas alagadas e as dificuldades enfrentadas pelos visitantes têm alimentado críticas à administração municipal. Internautas têm cobrado maior atenção por parte da prefeitura, especialmente no que diz respeito ao escoamento das águas pluviais e à mobilização de equipes de limpeza e drenagem. Segundo alguns moradores e frequentadores, a ausência de uma equipe especializada para lidar com as chuvas tem agravado a situação, causando transtornos às pessoas que vão ao evento para se divertir e aproveitar as atrações.

As fortes chuvas continuam a desafiar a organização da ExpoSena, colocando em evidência a necessidade de melhorias estruturais e de um plano de contingência eficaz para eventos realizados em Sena Madureira. A expectativa é que as autoridades locais possam reforçar as ações de drenagem e mobilização para garantir a segurança e o bem-estar de todos, além de evitar prejuízos futuros e garantir o sucesso das próximas edições.

OUÇA: