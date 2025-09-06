Alan Rick anuncia quase R$4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde

O senador Alan Rick (União-AC) participou neste sábado (6) de uma reunião com os produtores rurais da comunidade Baixa Verde, em Rio Branco. O encontro reuniu representantes da Associação de Produtores e Produtoras Rurais do Ramal Quinoá e da Cooperativa dos Trabalhadores e Empreendedores Rurais Familiares do Acre (Copafer), além do vereador Zé Lopes, do deputado federal Roberto Duarte, da ex-deputada Mara Rocha e de outras lideranças locais.

Durante a reunião, os produtores relataram dificuldades enfrentadas no dia a dia, especialmente em relação à mecanização agrícola e aos embargos ambientais que atingem áreas produtivas da Reserva Baixa Verde.

Em resposta, o senador anunciou dois importantes investimentos. O primeiro é a entrega de duas casas de farinha móveis e automatizadas, garantidas para este ano, que atenderão diretamente a comunidade do Baixa Verde, via AcreVerde. Outras cinco unidades irão beneficiar produtores de diferentes regiões da capital. Essas casas de farinha seriam adquiridas pela Prefeitura de Rio Branco, mas tiveram os recursos devolvidos pelo prefeito Tião Bocalom ao governo federal sob a justificativa de que os produtores da cidade não precisam do benefício.

O segundo anúncio foi a destinação de uma patrulha mecanizada completa, composta por retroescavadeira, motoniveladora, caminhão plataforma, caminhão basculante, trator 85 CV, grade aradora e grade niveladora. Os equipamentos serão entregues ao Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS), que ficará responsável por atender as comunidades rurais de Rio Branco.

“Só nessas duas ações estamos garantindo quase R$4 milhões em investimentos para apoiar os produtores rurais da capital. Também estamos trazendo assistência técnica rural que é outra necessidade do homem do campo. O estado precisa estar mais presente para ajudar e não aparecer só para punir”, destacou Alan Rick.

O deputado federal Roberto Duarte aproveitou o encontro para anunciar a aprovação, na Comissão de Agricultura da Câmara, do PL 2850/2025, do qual foi relator. A proposta prevê a anistia de sanções administrativas, a suspensão de embargos ambientais e a revisão de multas e apreensões desproporcionais em áreas rurais do Acre. Além disso, Roberto Duarte garantiu um trator e implementos agrícolas para fortalecer ainda mais o trabalho dos produtores da região.

Já o vereador Zé Lopes reforçou que seguirá sendo a voz da comunidade da Baixa Verde na Câmara Municipal de Rio Branco, apoiando as demandas dos agricultores.

