Alan Rick destina R$ 700 mil para comprar equipamento que permite transplante com doador vivo

O senador Alan Rick (UB-AC) usou suas redes sociais para anunciar uma conquista importante para a saúde do Acre neste mês de setembro, dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. Em vídeo, o parlamentar informou que destinou recurso para a compra de um aspirador ultrassônico, equipamento avaliado em cerca de R$ 700 mil que será utilizado em cirurgias de fígado e permitirá a realização de transplantes com doador vivo no estado.

Segundo Alan Rick, a solicitação partiu do médico especialista em transplantes, doutor Tércio Genzini, que lidera uma equipe de referência em cirurgias na Fundação Hospitalar. O senador relatou que o pedido surgiu em uma conversa com o médico durante um voo, e que a emenda já foi cadastrada junto à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

“Esse é um equipamento moderno que vai ajudar muito nas cirurgias de fígado e permitir que o nosso estado passe a fazer transplantes com doador vivo — única chance de vida para muitos pacientes”, destacou Alan Rick.

No vídeo, o senador reforçou que semanalmente surgem casos de pacientes que poderiam ser salvos por um transplante, mas acabam falecendo na fila de espera por falta de doadores. Ele explicou que o procedimento com doador vivo é uma alternativa viável, já que o fígado tem capacidade de regeneração total em poucos meses.

Alan Rick também revelou que houve um erro inicial no plano de trabalho apresentado pela Sesacre, que havia direcionado os recursos para outros produtos. No entanto, a direção da Fundação Hospitalar se comprometeu em corrigir o processo para garantir a aquisição do aspirador cirúrgico, conforme acordado com o Dr. Tércio.

“Estamos de olho e trabalhando para que os acreanos tenham acesso a tratamentos cada vez melhores”, afirmou o parlamentar.