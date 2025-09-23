Além de Rio Branco, show de Alok em Porto Velho também é cancelado; veja detalhes

O aguardado show do DJ Alok, marcado para 2 de outubro no espaço Villa Privilege em Porto Velho, foi cancelado. O motivo é uma operação da Polícia Federal que atingiu os empresários responsáveis pelo evento.

Na manhã de segunda-feira, 15 de setembro, a Polícia Federal deflagrou uma operação em Porto Velho e em outros cinco estados, cumprindo nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. A investigação apura crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões, o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões e a suspensão das atividades comerciais de estabelecimentos ligados aos investigados, incluindo a casa de shows que sediaria o evento.

Segundo fontes da gestão do evento, os organizadores tentaram vender a apresentação para a Prefeitura de Porto Velho, mas a proposta foi recusada. A recusa da prefeitura em assumir a produção e as restrições impostas pela Justiça comprometeram as operações do Villa Privilege, levando ao cancelamento do show, o que deixou fãs e o setor de entretenimento em alerta.

A organização do evento já iniciou o processo de reembolso para quem comprou ingressos. Para reaver o dinheiro, os compradores devem acessar a plataforma oficial de vendas onde a compra foi realizada. A gestão informa que o processo de devolução dos valores já está em andamento.

As informações são do site News Rondônia