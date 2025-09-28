Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizada

A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, realizada na noite de sábado (27/9) em São Paulo, terminou de forma inesperada. O combate, que estava previsto para oito rounds, foi interrompido no quarto após o apelidado “Cachorro Louco” ser advertido diversas vezes. Após a decisão do árbitro, integrantes das equipes invadiram o ringue e deram início a uma briga generalizada.

O episódio ganhou um cenário caótico. Assim que a luta foi encerrada, integrantes dos dois lados partiram para a violência, e Wanderlei acabou sendo alvo de diversos golpes dentro da confusão. Ele chegou a cair desacordado e, embora tenha se recuperado depois de alguns minutos, precisou de ajuda para deixar o local. As informações são do ge, da Globo.

Antes do desfecho conturbado, a luta apresentou momentos de equilíbrio. Wanderlei iniciou o confronto com bastante agressividade, encurralando Popó nas cordas logo no primeiro round, mas o tetracampeão mundial conseguiu escapar e contra-atacar com um golpe direto no rosto. No segundo round, o ex-lutador de MMA escorregou em uma investida, e no terceiro conseguiu pressionar Popó novamente, embora sem grande efetividade. Ao soar o gongo, os dois continuaram trocando socos, aumentando ainda mais a tensão.

Foi no quarto assalto que o clima fugiu do controle. Após nova sequência de golpes, o árbitro precisou interromper a disputa e advertiu Wanderlei, que perdeu um ponto pela infração. A insistência do lutador em seguir atacando forçou a intervenção do juiz, gerando o estopim para o tumulto que encerrou a noite.