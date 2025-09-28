28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alerta-de-barraco:-popo-derrota-wanderlei-silva-e-luta-termina-em-confusao-generalizada

A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, realizada na noite de sábado (27/9) em São Paulo, terminou de forma inesperada. O combate, que estava previsto para oito rounds, foi interrompido no quarto após o apelidado “Cachorro Louco” ser advertido diversas vezes. Após a decisão do árbitro, integrantes das equipes invadiram o ringue e deram início a uma briga generalizada.

O episódio ganhou um cenário caótico. Assim que a luta foi encerrada, integrantes dos dois lados partiram para a violência, e Wanderlei acabou sendo alvo de diversos golpes dentro da confusão. Ele chegou a cair desacordado e, embora tenha se recuperado depois de alguns minutos, precisou de ajuda para deixar o local. As informações são do ge, da Globo.

Veja as fotos

Reprodução: Globo
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaReprodução: Globo
Reprodução: X
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaReprodução: X
Reprodução: Globo
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaReprodução: Globo
Divulgação
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaDivulgação
Reprodução: Globo
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaReprodução: Globo

Leia Também

Antes do desfecho conturbado, a luta apresentou momentos de equilíbrio. Wanderlei iniciou o confronto com bastante agressividade, encurralando Popó nas cordas logo no primeiro round, mas o tetracampeão mundial conseguiu escapar e contra-atacar com um golpe direto no rosto. No segundo round, o ex-lutador de MMA escorregou em uma investida, e no terceiro conseguiu pressionar Popó novamente, embora sem grande efetividade. Ao soar o gongo, os dois continuaram trocando socos, aumentando ainda mais a tensão.

Foi no quarto assalto que o clima fugiu do controle. Após nova sequência de golpes, o árbitro precisou interromper a disputa e advertiu Wanderlei, que perdeu um ponto pela infração. A insistência do lutador em seguir atacando forçou a intervenção do juiz, gerando o estopim para o tumulto que encerrou a noite.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost