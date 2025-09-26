26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

Aluno de escola municipal poderá representar o Acre no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

Aos 12 anos, aluno da rede municipal conquista títulos no Jiu-Jitsu e se prepara para disputar o Mundial em São Paulo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto no esporte. Aos 12 anos o jovem já acumula títulos importantes no Jiu-Jitsu e agora busca representar o município e o Acre no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em dezembro, em São Paulo.

A trajetória de Yago nas artes marciais começou em 2024. De lá para cá, sua evolução tem sido marcada por conquistas expressivas: campeão do AJP Tour Internacional, realizado em Rio Branco, vencedor da Copa Pódio, além de títulos nos Jogos Escolares 2025, em campeonatos de Cruzeiro do Sul e também em Tarauacá. Em todas as competições que participou, o jovem mostrou disciplina e determinação, sempre alcançando o primeiro lugar.

Yago Dumond, 12 anos, aluno da rede municipal, se dedica aos estudos e ao esporte em Cruzeiro do Sul/Foto cedida

Mais do que resultados, Yago representa um exemplo de dedicação, respeito e superação para os colegas e professores da rede municipal. Seu talento inspira e reforça que é possível conciliar a rotina escolar com a prática esportiva de alto rendimento.

O jovem atleta já conquistou títulos expressivos no Jiu-Jitsu, incluindo o AJP Tour Internacional e a Copa Pódio/Foto cedida

O diretor da Escola Padre Marcelino Champagnat, Railson Oliveira, ressalta o orgulho em ver um aluno da instituição alcançar tanto em tão pouco tempo:

“O Yago é um aluno muito talentoso e disciplinado. Em todas as competições em que entrou, conquistou o primeiro lugar. Agora chegou a hora de mostrar seu talento em nível mundial, e precisamos unir forças para ajudá-lo a realizar esse sonho.”

Disciplina e determinação marcam a trajetória de Yago, sempre alcançando o primeiro lugar nas competições que participa/Foto cedida

Para a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul , Rosa Lebre, a história de Yago mostra o quanto a educação e o incentivo certo podem transformar vidas.

Agora, o talento de Yago busca brilhar no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em dezembro, em São Paulo/Foto cedida

“Histórias como a do Yago mostram que a educação vai além dos livros. É um trabalho que forma cidadãos, incentiva sonhos e transforma vidas. Nós, da Secretaria, estamos comprometidos em apoiar nossos alunos para que tenham oportunidades de crescer, seja nos estudos ou no esporte.A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reafirma seu compromisso em incentivar talentos da rede municipal e oferecer apoio para que mais estudantes tenham a chance de trilhar caminhos de sucesso. O exemplo de Yago prova que, com esforço, disciplina e incentivo, é possível alcançar grandes conquistas e levar o nome do município para o mundo”, pontuou a secretária.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost