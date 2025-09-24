Ambulância do Samu capota na BR-364, fica completamente destruída e imagens impressionam

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (24), enquanto trafegava pelo Ramal 3, nas proximidades da BR-364, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações preliminares, o veículo seguia em deslocamento quando, ao tentar evitar uma colisão com outro carro, acabou saindo da pista e capotando diversas vezes.

Testemunhas que passavam pelo local relataram momentos de tensão logo após o capotamento. Apesar da gravidade do acidente, o motorista da ambulância teve apenas escoriações leves, segundo informações repassadas por fontes locais. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos demais ocupantes.

Com informações do Juruá 24 Horas.