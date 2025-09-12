Ambulante denuncia cobrança de R$ 1 mil para trabalhar no arraial da Ufac em Rio Branco; ASSISTA

Um vendedor ambulante denunciou nas redes sociais ter sido cobrado em R$ 1.000 para atuar durante o Arraial da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento é organizado anualmente pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) em parceria com a instituição. O vídeo da denúncia foi publicado em 12 de julho por um usuário identificado como Ricardo Gomes.

Nas imagens, o ambulante questiona se a cobrança teria respaldo oficial e solicita esclarecimentos das autoridades. “Eu queria ver com vocês, governo federal, o governo do estado, prefeitura, que tá organizando o evento aí, a respeito disso. Quero saber se realmente esse cara é o organizador do evento, porque ele chegou aqui me cobrando mil reais”, afirmou.

Ele também criticou a situação como uma prática de extorsão em um espaço público. “Vou colocar isso aqui no Facebook, no Instagram, pra vocês verem como é que o cara fica extorquindo a pessoa a trabalhar, infelizmente aqui, num lugar que é público”, disse durante a gravação.

O homem acusado de estar fazendo as cobranças é Ovídio Thyago, que foi contatado pela equipe do ContilNet, mas não deu retorno sobre o assunto.

VEJA: