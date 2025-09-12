Ana Castela curte comentário de fã sobre Zé Felipe; veja print

Ana Castela mostrou nas redes sociais que não está nada confortável com a intensidade dos comentários sobre Zé Felipe em suas redes sociais.
Nesta sexta-feira (12/9), a cantora lançou o clipe de Sigo Sofrendo, parceria com a dupla Guilherme e Santiago, composta por ela mesma.
Fãs citaram Zé Felipe
O anúncio foi feito em um post conjunto com os sertanejos, mas os comentários rapidamente foram dominados por internautas mencionando o filho de Leonardo, apontado como affair da boiadeira.
O detalhe que chamou atenção foi a curtida deixada por Ana em uma mensagem de uma fã que criticava justamente esse comportamento.
A seguidora pediu que os admiradores não misturassem a vida pessoal da artista com sua carreira:
“Gente, parem de falar da vida pessoal da @anacastelacantora nos posts dela. O Instagram dela é sobre trabalho. Ela não gosta, e não é de bom tom comentar a vida pessoal em publicações de trabalho, feiúra demais, ok? Sejamos sensatos! Eu também shippo ela com Zé, mas temos que ter sabedoria. Música top, @anacastelacantora, sucesso, viu? Parabéns pela composição de sua autoria. Voa”, escreveu a fã, recebendo a curtida da sertaneja.
Desconversou sobre romance
Na semana anterior, em 5 de setembro, Ana Castela também foi questionada sobre sua vida amorosa durante um show em Montividiu (GO).
O apresentador Cristian Gomes quis saber como estava o coração da artista, que respondeu de forma bem-humorada:
“Está ótimo, graças a Deus, está tudo em paz aqui, maravilhoso.”
Cristian, então, insistiu: “E para o Zé Felipe tem espaço?”. Sem graça, Ana desconversou e brincou: “Então… isso daí… quer cortar?”.