Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’

A cantora Ana Castela demonstrou desconforto ao ser questionada sobre um possível espaço do cantor Zé Felipe em seu coração durante uma recente entrevista. Ao ser questionada, ela gaguejou e pediu para cortar a pergunta, sinalizando que não queria abordar o assunto.

O episódio reacende os rumores de um possível romance entre os dois artistas, que começaram a circular em julho deste ano. Na época, Ana Castela estava em Orlando, nos Estados Unidos, e se encontrou com Zé Felipe. As especulações se intensificaram após ambos serem vistos acompanhados da mesma pessoa durante a Festa do Peão de Barretos.

A situação ganhou ainda mais atenção nas redes sociais recentemente, quando Zé Felipe compartilhou uma foto da filha, Maria Flor, usando um chapéu de cowboy rosa. O acessório foi comparado ao estilo da cantora Ana Castela, levando fãs a sugerirem que a publicação seria uma indireta para a artista. Alguns seguidores comentaram que o cantor “não é inocente” e apontaram que o chapéu era idêntico a peças de uma coleção associada à cantora.

Até o momento, nenhum dos envolvidos confirmou o romance, e Ana Castela parece optar por manter o assunto fora do foco de suas entrevistas. A artista segue concentrada em sua carreira, enquanto os fãs continuam atentos a qualquer gesto que possa indicar uma aproximação entre os dois.