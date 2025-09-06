Ana Paula Minerato, de 34 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre uma decepção amorosa do passado. Ao ser questionada por um seguidor no Instagram se aceitaria namorar um fã humilde, mas de “bom coração”, a modelo foi direta e relembrou uma antiga relação com um homem sem recursos financeiros.

“Já dei chance para um que se dizia fã e que não tinha nada”, começou ela, antes de explicar que o relacionamento acabou mal. “Mas, na boa, não dá certo! Eu vivi com a inveja do lado. A pessoa vai te conhecendo e não te admira, te inveja porque quer ser você. Tem coisa pior?”, relatou.

Ana Paula Minerato desabafa sobre namoro frustrado com homem “falido”

Segundo Ana Paula, a disparidade econômica entre os dois afetou profundamente a dinâmica da relação. Para ela, quando o homem não exerce o papel de provedor, como ela mesma colocou, o equilíbrio do casal se perde. “Não está escrito na Bíblia que o homem tem que ser o provedor à toa. Quando os papéis se invertem, não dá certo”, afirmou.

A ex-panicat também apontou que, na sua visão, o sucesso feminino pode despertar inseguranças em alguns homens. “O desejo da mulher está muito ligado à admiração, mas o do homem não. Ele simplesmente não aguenta saber que o tempo passou, ele não se tornou nada, e a mulher tá ali voando, estudando, ganhando dinheiro, construindo carreira”, declarou.

Ana ainda fez críticas ao comportamento masculino diante dessa suposta inferioridade: “O cara, sabendo que é um m*rda perto da mulher f*da que ele tem, comete traições e até crimes para se sentir mais homem. Lidar com o complexo de inferioridade das pessoas é horrível”, opinou.

Encerrando o desabafo, a modelo foi categórica ao afirmar que não repetiria a experiência com esse “tipo” de homem: “Certas bolhas não podem se misturar, ainda mais quando em um dos lados falta caráter… Então, baseada na péssima experiência de dar oportunidade a falido, não! Eu não daria chance”, concluiu.