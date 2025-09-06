Ana Paula Minerato, de 34 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre uma decepção amorosa do passado. Ao ser questionada por um seguidor no Instagram se aceitaria namorar um fã humilde, mas de “bom coração”, a modelo foi direta e relembrou uma antiga relação com um homem sem recursos financeiros.
Leia também
-
Vera Fischer gera polêmica ao dizer que só gosta de “homem pobre”
-
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
-
Após reconciliação, Ana Paula Minerato se declara para a irmã: “Forte”
-
Ana Paula Minerato e Tati Minerato posam juntas após anos sem contato
“Já dei chance para um que se dizia fã e que não tinha nada”, começou ela, antes de explicar que o relacionamento acabou mal. “Mas, na boa, não dá certo! Eu vivi com a inveja do lado. A pessoa vai te conhecendo e não te admira, te inveja porque quer ser você. Tem coisa pior?”, relatou.
Confira o desabafo no Instagram:
Ana Paula Minerato desabafa sobre namoro frustrado com homem “falido”
Segundo Ana Paula, a disparidade econômica entre os dois afetou profundamente a dinâmica da relação. Para ela, quando o homem não exerce o papel de provedor, como ela mesma colocou, o equilíbrio do casal se perde. “Não está escrito na Bíblia que o homem tem que ser o provedor à toa. Quando os papéis se invertem, não dá certo”, afirmou.
A ex-panicat também apontou que, na sua visão, o sucesso feminino pode despertar inseguranças em alguns homens. “O desejo da mulher está muito ligado à admiração, mas o do homem não. Ele simplesmente não aguenta saber que o tempo passou, ele não se tornou nada, e a mulher tá ali voando, estudando, ganhando dinheiro, construindo carreira”, declarou.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Ana Paula Minerato
Reprodução/ Instagram2 de 4
Ana Paula Minerato
Reprodução3 de 4
Ana Paula Minerato
Instagram/Reprodução4 de 4
Ana Paula
Instagram/Reprodução
Ana ainda fez críticas ao comportamento masculino diante dessa suposta inferioridade: “O cara, sabendo que é um m*rda perto da mulher f*da que ele tem, comete traições e até crimes para se sentir mais homem. Lidar com o complexo de inferioridade das pessoas é horrível”, opinou.
Encerrando o desabafo, a modelo foi categórica ao afirmar que não repetiria a experiência com esse “tipo” de homem: “Certas bolhas não podem se misturar, ainda mais quando em um dos lados falta caráter… Então, baseada na péssima experiência de dar oportunidade a falido, não! Eu não daria chance”, concluiu.