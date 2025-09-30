Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido

30/09/2025
No registro, surgem o pai, Carlos Urach, o filho, Arthur Urach, a irmã, Pamela Urach, e o ex-marido, Cassiano França

Nesta segunda-feira (29), Andressa Urach voltou a chamar a atenção dos seguidores ao compartilhar, no Instagram, um vídeo em que aparece acompanhada de familiares e pessoas próximas. No registro, surgem o pai, Carlos Urach, o filho, Arthur Urach, a irmã, Pamela Urach, e o ex-marido, Cassiano França.

“Família Urach em ação! Pai, irmã, filho, ex, amigo e amigas”, escreveu a modelo e atriz de conteúdo adulto na legenda da publicação. Ela não detalhou o que todos estavam fazendo juntos, mas ressaltou-se que pai, irmã e filho também participam de produções voltadas para maiores de 18 anos.

A postagem gerou repercussão imediata nas redes sociais. “Não tá roubando e nem matando, muito menos fazendo mal às pessoas! Tá ótimo!”, comentou um internauta. Outro defendeu: “Acho bizarro, mas é aquilo: vê quem quer. Ao menos não está assaltando ninguém”. Já um terceiro ironizou: “A próxima notícia sempre é a pior”.

Procedimentos estéticos e polêmicas religiosas

No mês passado, Urach foi entrevistada pelo programa No Alvo, do SBT, onde falou sobre a cirurgia que bifurcou sua língua.
“Fiz para afrontar os religiosos. Já me chamaram de Lúcifer. Quis deixar essa língua bifurcada para mostrar que ela não faz mal a ninguém, diferente da língua venenosa de um crente fariseu e religioso, que pode matar muita gente”, declarou.

A artista também expôs mágoas relacionadas à sua trajetória espiritual:
“Eu tinha ressentimento de Deus. Fui abusada quando criança e sofri muitas decepções. Em 2014, passei por uma experiência de quase morte e vi minha alma saindo do corpo. Achei que encontraria só pessoas boas na igreja, mas em todo lugar existem pessoas boas e ruins. Jesus perdoa prostituta, mas as pessoas não sabem quem é Jesus. Sou grata a Ele pela infinita misericórdia”, disse.

Planos para fundar uma igreja

Além de falar sobre sua vida pessoal, Andressa revelou o desejo de abrir sua própria igreja.
“Quero ter condições de sustentar minha igreja sem precisar tirar o dinheiro de ninguém. Quero aproximar as pessoas de Deus. Acho que essa é a minha missão de vida”, refletiu.

Com informações do Contigo!

