Anistia: Castro tem viagem marcada a Brasília e pede agenda com Motta e Alcolumbre

Rio de Janeiro — No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete reús pela trama golpista, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tenta uma agenda com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União), para tratar de anistia.
Castro participou de evento pró-anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, e conversou com a reportagem do Metrópoles. O governador afirmou que vai a Brasília no dia 9 de setembro, terça-feira, e tenta reuniões com os chefes das Casas. “Vou em várias agendas e quero marcar com Motta e Alcolumbre”, afirmou.
Durante a manifestação, ele ressaltou, em cima do trio, que vislumbra as eleições, em 2026, com Jair Bolsonaro como candidato: “Nós não queremos ditadura no Rio de Janeiro, 2026 tá logo ali, e não existe eleição sem Jair Bolsonaro”, disse.
No mesmo evento, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a “verdadeira trama golpista” é o julgamento do pai no STF.
Bolsonaro é um dos oito réus que estão sendo julgados desde a semana passada pela Primeira Turma do STF por suposta tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito.
No Rio de Janeiro, manifestantes de direita ocuparam as ruas de Copacabana
Senador Flávio Bolsonaro
Vestindo verde e amarelo, manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, manifestantes de direita ocuparam as ruas de Copacabana
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Senador Flávio Bolsonaro
Vestindo verde e amarelo, manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Apoiadores de Jair Bolsonaro pedem anistia em ato no Rio de JANEIRO
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Copacana foi um dos locais escolhidos para manifestações da direita
Senador Flávio Bolsonaro
Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro
Quatro sessões do julgamento estão marcadas para esta semana, entre terça-feira (9/7) e sexta-feira (12/9). A expectativa é de que os ministros do STF concluam a análise do caso no último dia.
Flávio: Alcolumbre precisa “cumprir palavra”
Questionado pela reportagem, Flávio afirmou que espera que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), paute a votação da anistia, como prometido na eleição para a presidência da Casa.
Segundo o senador, Alcolumbre teria prometido pautar o perdão dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Flávio reforçou que espera que o presidente do Senado “cumpra a palavra”, argumentando que “não existe anistia sem Bolsonaro”.
Também presente em Copacabana, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deputado Alexandre Ramagem saiu em defesa ao ex-presidente, citando resultados alcançados no governo Bolsonaro no campo da economia e segurança pública.
Ramagem alegou que “o sistema se voltou contra todos nós”. “Começaram a nos perseguir, nos calar, nos censurar, nos processar, querem nos prender. Os momentos são sombrios, eles são trevas, nós somos verdade e luz”, declarou.