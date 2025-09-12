Antes de show em Capixaba, Evoney Fernandes aproveita tarde em Rio Branco com cerveja e sinuca

O empresário Fábio Netto, parceiro do cantor Evoney Fernandes, chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (12) ao provocar os internautas de Rio Branco com uma pergunta na página Alerta Rio Branco: “Quem são os caba bom de sinuca?”. A publicação rapidamente ganhou repercussão, rendendo milhares de comentários e até convites para desafios. Entre as sugestões, um internauta indicou o tradicional bar do Tucumã, conhecido como Tonheiros, como local para a disputa.

Evoney Fernandes também está na capital acreana acompanhado de sua equipe. O cantor será uma das atrações da Expo Capixaba, evento marcado para este sábado (13), onde promete reunir fãs e admiradores em sua apresentação.

Durante a passagem por Rio Branco, Evoney compartilhou registros nas redes sociais. Ele posou no letreiro da cidade e apareceu em publicações bebendo cerveja, aproveitando momentos de lazer antes do compromisso musical.

VEJA: