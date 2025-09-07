Antônio Pitanga celebra exibição de Malês com a presença de Lula

O ator e diretor Antônio Pitanga esteve na sessão especial do filme Malês, no Palácio do Planalto, no último sábado (6/7). O momento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vários ministros e o restante do elenco.

Durante entrevista ao Metrópoles, Antônio contou como foi a exibição do filme, do qual ele é diretor e protagonista. “[A sessão] foi linda. Acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira de 67 anos no cinema”, declarou.

Pitanga revelou que trabalhou no projeto por vários anos, até ele se consolidar de fato. “Poder apresentar [o filme] ao presidente e alguns ministros, como a ministra da Cultura e o da Educação, para mim foi de uma alegria muito grande”, completou.

“Foi uma alegria estar ali apresentando para o servidor número 1 do Brasil, que é o Lula, a história que o Brasil não conhece, que é o levante mais importante do país durante o século 19, feito por negros, sequestrados e escravizados, em 1835. Foi uma noite premiada.”

Sobre o filme

Antônio Pitanga dirigiu e protagonizou Malês, obra baseada em fatos históricos que retrata a Revolta dos Malês, a maior revolução da história do Brasil organizada por negros escravizados na Bahia, em Salvador. O movimento mobilizou a população negra, escravizada e liberta, pelas ruas de Salvador contra a escravidão em 1835.

Além de Antônio, o filme conta com Camila Pitanga, Rocco Pitanga, Rodrigo de Odé, Patrícia Pillar, Samira Carvalho, Edvana Carvalho e Heraldo de Deus. O longa estreia em 2 de outubro nos cinemas.

