07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Antônio Pitanga celebra exibição de Malês com a presença de Lula

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
antonio-pitanga-celebra-exibicao-de-males-com-a-presenca-de-lula

O ator e diretor Antônio Pitanga esteve na sessão especial do filme Malês, no Palácio do Planalto, no último sábado (6/7). O momento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vários ministros e o restante do elenco.

Durante entrevista ao Metrópoles, Antônio contou como foi a exibição do filme, do qual ele é diretor e protagonista. “[A sessão] foi linda. Acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira de 67 anos no cinema”, declarou.

3 imagensExibição de Malês no Palácio do PlanaltoExibição de Malês no Palácio do PlanaltoFechar modal.1 de 3

Exibição de Malês no Palácio do Planalto

Ricardo Stuckert / PR2 de 3

Exibição de Malês no Palácio do Planalto

Ricardo Stuckert / PR3 de 3

Exibição de Malês no Palácio do Planalto

Ricardo Stuckert / PR

Pitanga revelou que trabalhou no projeto por vários anos, até ele se consolidar de fato. “Poder apresentar [o filme] ao presidente e alguns ministros, como a ministra da Cultura e o da Educação, para mim foi de uma alegria muito grande”, completou.

“Foi uma alegria estar ali apresentando para o servidor número 1 do Brasil, que é o Lula, a história que o Brasil não conhece, que é o levante mais importante do país durante o século 19, feito por negros, sequestrados e escravizados, em 1835. Foi uma noite premiada.”

Leia também

Sobre o filme

Antônio Pitanga dirigiu e protagonizou Malês, obra baseada em fatos históricos que retrata a Revolta dos Malês, a maior revolução da história do Brasil organizada por negros escravizados na Bahia, em Salvador. O movimento mobilizou a população negra, escravizada e liberta, pelas ruas de Salvador contra a escravidão em 1835.

Além de Antônio, o filme conta com Camila Pitanga, Rocco Pitanga, Rodrigo de Odé, Patrícia Pillar, Samira Carvalho, Edvana Carvalho e Heraldo de Deus. O longa estreia em 2 de outubro nos cinemas.

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.