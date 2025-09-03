AO VIVO: acompanhe o 2º dia de julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF

O julgamento teve início às 9h17, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, UOL e outros canais parceiros

Nesta quarta-feira (3), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de integrar uma trama golpista após as eleições de 2022 . O julgamento teve início às 9h17, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, UOL e outros canais parceiros.
trama-golpista:-saiba-como-sera-o-julgamento-de-bolsonaro-e-demais-reus-no-stf

Trama golpista: saiba como será o julgamento de Bolsonaro e demais réus no STF

O que acontece hoje – 3 de setembro
•Retomada das sustentações orais: Hoje é a vez da defesa de Bolsonaro, que assistirá à sessão de casa por motivos de saúde
•Outras defesas que se manifestarão incluem as de:
•Augusto Heleno (ex-ministro do GSI),
•Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa),
•Walter Braga Netto (ex-ministro e candidato a vice em 2022)
•A sessão está prevista para durar das 9h às 12h, conforme o cronograma
Como acompanhar
•TV Justiça transmite ao vivo, com exibição também pelo UOL (em sua plataforma, canal de TV e canal no YouTube)
•Outras emissoras e portais parceiros também oferecem transmissão ao vivo da audiência
Contexto e importância
•O julgamento é um momento histórico, marcando a primeira vez que um ex-presidente e militares são julgados no STF por tentativa de golpe de Estado
•Os réus respondem por graves acusações, como tentativa de abolição violenta do regime democrático, organização criminosa e golpe de Estado, com pena potencial de mais de 40 anos de prisão
•O julgamento simboliza uma forte demonstração da resiliência institucional brasileira, mesmo diante de pressões internas e externas

ASSISTA:

