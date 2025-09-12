Apoiadores fazem nova vigília no condomínio de Bolsonaro nesta sexta

Apoiadores se reúnem em vigília, na noite desta sexta-feira (12/9), nas proximidades do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Essa é a segunda noite de reunião de bolsonaristas, no local, após a condenação do ex-mandatário por golpe de Estado e outros quatro crimes, com uma pena final de 27 anos e três meses de prisão.

A pena foi imposta por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quinta (11/9), no âmbito da ação penal 2.668.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Apoiador enrolado na bandeira de Israel

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 5

Bandeira com nacional com Bolsonaro

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 5

Sob o chão pintado com a frase “sem anistia”, apoiadores se reúnem em vigília

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 5

Vigília em prol de Bolsonaro

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 5

Vigília em prol de Bolsonaro em Brasília

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. A medida foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas não tem relação com a condenação de quinta. A medida restritiva de liberdade foi aplicada sob o argumento de que o ex-presidente violou cautelares no âmbito de outro inquérito, de número 4.995, que resultou no indiciamento de Bolsonaro e do filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A apuração desse caso visa esclarecer suspeita de obstrução de ação penal, por meio de atos, junto ao governo dos Estados Unidos, para constranger autoridades brasileiras, com sanções e revogação de vistos. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, foi sancionado com base na Lei Magnitsky.

Leia também

Nas vigílias em prol de Bolsonaro, usualmente, homens e mulheres chegam vestidos, em sua maioria, com roupas nas cores verde e amarela. Nesta sexta, é possível ver ao menos uma bandeira de Israel e outra dos Estados Unidos. Durante as reuniões, os participantes oram e cantam louvores pela anistia do ex-presidente.

Outros condenados

Além de Bolsonaro, outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista foram condenados nessa quinta. São eles: