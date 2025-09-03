Após anos, força-tarefa prende assassino de flanelinha e mira solucionar homicídios da guerra de facções

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Acre intensificou as ações de investigação e apresentou, nesta quarta-feira (3), os resultados da força-tarefa criada para elucidar homicídios antigos, especialmente aqueles praticados durante o auge da guerra entre facções em 2016 e 2017.

Segundo o delegado Gustavo, a iniciativa tem obtido resultados expressivos, permitindo a prisão de autores de crimes que permaneciam sem solução há anos. Entre os casos resolvidos, destaca-se o homicídio de Thiago Frota, ocorrido em 2017. O responsável pelo crime foi preso pela Polícia Militar logo após a expedição do mandado de prisão, fruto do trabalho investigativo da DHPP.

“Naquela época, o Acre enfrentava um elevado número de homicídios devido à disputa entre organizações criminosas. Não tínhamos força suficiente para concluir todas as investigações, mas agora, com a força-tarefa, estamos conseguindo elucidar esses casos”, explicou o delegado Gustavo.

A força-tarefa também tem atuado na resolução de tentativas de homicídio e outros crimes violentos ligados à guerra de facções. De acordo com a DHPP, a ação sistemática vem apresentando resultados frutíferos, fortalecendo o combate às organizações criminosas e trazendo respostas à sociedade sobre crimes que ocorreram há quase uma década.

“Nosso objetivo é dar um fechamento para essas famílias e, ao mesmo tempo, continuar enfraquecendo as facções que praticaram esses crimes. É um trabalho meticuloso, mas que vem mostrando resultados concretos”, concluiu o delegado.