26/09/2025
Após briga, homem é esfaqueado no peito em Rio Branco; suspeito fugiu do local

Um homem identificado como Jonas Bezerra da Silva, de 32 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito, na manhã desta sexta-feira (26), após uma discussão na Rua Otávio Rola, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informações, a vítima estaria consumindo entorpecentes junto com o suspeito quando ocorreu um desentendimento. Durante a briga, o agressor desferiu a facada e fugiu em seguida.

Após briga, homem é esfaqueado no peito em Rio Branco; suspeito fugiu do local/Foto: ContilNet

Policiais Militares do 1º Batalhão fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar o autor do crime.

Jonas recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

A ocorrência foi registrada na delegacia, e a Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para identificar e prender o suspeito.

