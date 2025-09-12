Após chuvas dos últimos dias, Rio Branco registra melhor qualidade do ar do país nesta sexta

As chuvas registradas nos últimos dias trouxeram um alívio para os moradores de Rio Branco. De acordo com a plataforma suíça IQAir, a capital acreana registrou a melhor qualidade do ar do Brasil nesta sexta-feira (12).

Em conversa com o ContilNet, o coordenador da Defesa Civil no Acre, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que as chuvas recentes na capital contribuíram para a melhoria significativa na qualidade do ar.

“Agora nós estamos tendo essas chuvas, é bom porque mantém a umidade relativa do ar em níveis adequados, melhora a qualidade do ar e até deixa a temperatura um pouco mais amena do que no ano passado. Mas isso não é só por conta da chuva, também é fruto das ações que realizamos diariamente, explicou.

Mesmo com o resultado positivo, o nível ainda foi classificado como moderado, o que significa que a exposição pode representar riscos à saúde, especialmente para pessoas com maior sensibilidade respiratória.

A concentração de partículas finas (PM2,5) está em 10 µg/m³, valor que corresponde ao dobro do limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para exposição anual.