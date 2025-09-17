Após cirurgia no cérebro, Bruninho deixa hospital e se hospeda em imóvel alugado por Gusttavo Lima

O garoto Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido como Bruninho, recebeu alta nesta terça-feira (16) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). Ele passou por um procedimento inédito para implante de um marca-passo no cérebro e agora está em recuperação em um apartamento alugado pelo cantor Gusttavo Lima.

Acompanhado dos pais e do irmão, Bruninho permanecerá no Rio Grande do Sul por mais alguns dias. A viagem de retorno para Cruzeiro do Sul, no Acre, inicialmente programada para 24 de setembro, foi remarcada para o início de outubro.

Antes da liberação médica, os profissionais responsáveis pelo tratamento realizaram uma nova calibração do eletrodo cerebral implantado. O ajuste elevou a estimulação de 1 para 1,5, como parte do acompanhamento clínico.