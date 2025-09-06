Após divórcio, Lucas Guimarães recebe buquê gigante misterioso

06/09/2025
Escrito por Metrópoles
Depois de Virgínia, foi a vez de Lucas Guimarães receber um buquê gigante neste sábado (7/9). Pouco mais de um mês após anunciar o divórcio de Carlinhos Maia, o apresentador mostrou o presente misterioso recebido nos estacionamentos do SBT.

À frente do programa Eita Lucas!, transmitido aos sábados, Lucas celebrou a homenagem anônima e o momento profissional: “Florescendo e agradecendo! Grato e feliz por essa nova fase do nosso Eita Lucas!, agora em estúdio também”.

3 imagensBuquê gigante de Lucas Guimarães veio acompanhado de cartãoLucas GuimarãesFechar modal.1 de 3

Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram2 de 3

Buquê gigante de Lucas Guimarães veio acompanhado de cartão

Reprodução/Instagram3 de 3

Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram

O buquê veio acompanhado de um bilhete sem assinatura. Curioso, Lucas pediu para que o admirador secreto se identificasse. “Como não sou baú pra guardar segredo, quem me mandou que conte logo, não gosto da fofoca pela metade”, escreveu.

Leia também

No bilhete, o presenteador desejou sucesso e alegrias: “Te amo e tenho um orgulho imenso de você!”. O apresentador ainda rebateu alegações que ele mesmo teria comprado as flores. “Eu não sou carente a esse nível”, declarou.

Lucas anunciou o fim do casamento de 15 anos em 26 de julho. Carlinhos revelou que o término foi motivado por uma traição dele.

