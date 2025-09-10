Após extrair dente siso, empresário de 32 anos sofre infecção generalizada e morre

O vendedor Luan Vinicius Alves Gonzaga, de 32 anos, morreu em Goiânia após sofrer uma infecção generalizada (sepse) cerca de duas semanas depois de extrair um dente siso em uma clínica odontológica da capital. A família alega que o procedimento pode ter provocado complicações que levaram ao falecimento. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Segundo a tia da vítima, Dalila Dutra, Luan passou pela extração após reclamar de dores, mas deixou a clínica apenas medicado e sem exames complementares. Ela afirma que houve falhas no procedimento. “Machucaram a boca dele nas extrações, não conseguiram tirar tudo, ficou resíduo de dente ósseo. Deram os pontos e mandaram ele pra casa, mas ele não se recuperou”, disse. Nos dias seguintes, o vendedor apresentou um inchaço severo no pescoço e precisou de atendimento hospitalar.

Luan foi internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave, já com sepse, mas não resistiu. A família reforça que ele não tinha comorbidades que pudessem agravar o quadro.

A defesa do cirurgião-dentista responsável, representada pelo advogado Tiago Rosa de Oliveira, contestou a versão da família e afirmou que a clínica segue protocolos rígidos, incluindo exames radiológicos antes e após cada extração. “Nos exames de imagem consta que não ficou nenhum tipo de resíduo radicular do procedimento realizado no paciente Luan”, declarou. O advogado ainda levantou a hipótese de que uma condição de saúde não informada poderia ter contribuído para o desfecho, o que é negado pelos parentes.

A 20ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia conduz as investigações. A corporação informou que será realizado exame de corpo de delito indireto e que os prontuários médicos do paciente também serão analisados para verificar se houve falha profissional.

O caso levanta questionamentos sobre a importância do acompanhamento pós-operatório e a necessidade de protocolos rigorosos em procedimentos odontológicos. Enquanto a investigação avança, a família busca respostas e justiça diante da morte inesperada de um jovem considerado saudável.

NOTA OFICIAL DA POLÍCIA

“A Polícia Civil de Goiás informa que investiga os fatos desde que tomou conhecimento. Foi lavrado ontem registro de ocorrência e será realizado o exame de corpo de delito indireto. A PCGO também analisará prontuários médicos a fim de verificar se houve ocorrência de imperícia ou negligência. As investigações prosseguem a cargo da 20ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia. Goiânia-GO, 9 de setembro de 2025”