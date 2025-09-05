Após ganhar flores, Virginia canta música romântica: “Quero te amar”

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes nesta quinta-feira (4/9). Em stories publicados pelo amigo Lucas Guedez, a apresentadora surgiu cantando a faixa “É Hit”, de Léo Foguete e Felipe Amorim, enquanto retornava de viagem pela Espanha. No trecho, Virginia entoa: “Te amar / Eu não sou de falar, mas eu quero te amar / Eu não sou de ficar, mas eu quero ficar / Ficar contigo quando o sol se for e quando ele voltar.” Ao gravar a cena, Guedez brincou: “Vish, pesou.”

Pouco antes, a influenciadora havia mostrado que ganhou mais um buquê de flores ao se despedir do país europeu — gesto que levou internautas a especularem um presente de Vinícius Jr., reforçando os rumores sobre a aproximação entre os dois.

O flagra que alimentou os rumores

Na quarta-feira (4/9), Virginia e Vini Jr. foram vistos no mesmo iate de luxo em Marbella, acompanhados de amigos. Embora não tenham posado juntos, detalhes das imagens — como elementos da embarcação — indicavam que estavam no mesmo passeio, o que intensificou as especulações nas redes.

📌 Fonte: Stories de Lucas Guedez e Virginia Fonseca; bastidores e colunas de celebridades

✍️ Redigido por ContilNet