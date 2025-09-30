30/09/2025
Após laudo, esposa de vítima do acidente da Via Verde desabafa: “Minha filha pergunta todo dia pelo pai”

Após cinco meses do grave acidente na Terceira Ponte, em Rio Branco, a sensação de dor e injustiça permanece intensa para os familiares das vítimas. Em um desabafo emocionante, Deise Farias, esposa de Fábio Farias, um dos homens que perderam a vida na tragédia, expressou a amargura e a revolta que a família sente diante do andamento do caso.

Esposa desabafou durante a coletiva/Foto: ContilNet

“A gente sabe que ele não vai preso. Ele deixou a minha filha de 4 anos, matou umas duas pessoas e simplesmente vai continuar na rua igual está, vivendo tranquilamente, zombando da nossa cara. Quem sente essa dor somos nós. Esperamos cinco meses praticamente para nada. Só me desculpa a palavra, mas é porque sabemos que ele não vai ser preso. Vai responder alguma coisa e ficar por isso mesmo. E quem perde, infelizmente, somos nós. A minha filha todo dia pergunta pelo pai dela e a gente viver com essa dor e ainda vai viver com a dor da impunidade, porque sabemos que não vai dar em nada.”

Deise destacou que a revolta e a exaltação de familiares são fruto do sofrimento compartilhado pela perda de vidas tão próximas:

“Só me desculpa a exaltação de alguns familiares, é porque a gente é uma mesma família. Às vezes, com isso, a gente desacredita um pouco na justiça, porque foram três vidas que se foram.”

O acidente envolvendo uma caminhonete e três motocicletas resultou na morte de três pessoas e deixou sobreviventes gravemente feridos. Apesar do indiciamento do motorista por homicídio doloso, sem intenção de matar, para Deise e outros familiares, o sentimento é de que a justiça ainda não trouxe respostas concretas, deixando uma dor profunda marcada pela perda e pela impunidade.

