Após luta em cartório, mãe consegue mudar nome da bebê: “Estava me dando angústia”

Após um mês de luta contra o cartório, a empresária Caroline Aristides conseguiu trocar o nome de sua bebê. Inicialmente chamada “Ariel”, a pequena passa a ser chamada oficialmente de “Bella”. A mãe se arrependeu do primeiro nome, mas a mudança não aconteceu facilmente.

Segundo Caroline, o arrependimento veio após a bebê ser confundida com um menino por causa do nome. “Ariel” é um nome neutro, porém a empresária ficou preocupada com futuros ataques de bullying contra a filha por causa do nome.

Ela foi, no fim de agosto, ao 28º Cartório de Registro Civil de Indaiatuba para tentar fazer a troca; porém, o local não aceitou “arrependimento” como justificativa.

Caroline entrou na Justiça e, após um mês, saiu vitoriosa. Ela afirmou ao G1 que a nova certidão de nascimento foi entregue na porta da sua casa: “Eu achei muito estranho, eu nunca vi isso na minha vida. Eles vieram até a minha casa entregar a certidão. Perguntei o motivo e ele falou que foi uma cortesia do cartório”.

A empresária diz que a situação com o nome causou extrema ansiedade: “Estava me dando angústia. Não saber o nome da própria filha é tenso. Depois que eu soube [da sentença do juiz], meu leite voltou 100%. Estou muito melhor”.