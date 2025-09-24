24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

Após luta em cartório, mãe consegue mudar nome da bebê: “Estava me dando angústia”

“Ainda não estou acreditando! Estou olhando toda hora! Feliz em ver o nomezinho dela no papel oficialmente. Finalmente posso chamar ela pelo nome!”, disse ao G1

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Após um mês de luta contra o cartório, a empresária Caroline Aristides conseguiu trocar o nome de sua bebê. Inicialmente chamada “Ariel”, a pequena passa a ser chamada oficialmente de “Bella”. A mãe se arrependeu do primeiro nome, mas a mudança não aconteceu facilmente.

Segundo Caroline, o arrependimento veio após a bebê ser confundida com um menino por causa do nome. “Ariel” é um nome neutro, porém a empresária ficou preocupada com futuros ataques de bullying contra a filha por causa do nome.

Caroline conseguiu mudar nome de bebê após luta com cartório/Foto: Reprodução: G1

Ela foi, no fim de agosto, ao 28º Cartório de Registro Civil de Indaiatuba para tentar fazer a troca; porém, o local não aceitou “arrependimento” como justificativa.

Caroline entrou na Justiça e, após um mês, saiu vitoriosa. Ela afirmou ao G1 que a nova certidão de nascimento foi entregue na porta da sua casa: “Eu achei muito estranho, eu nunca vi isso na minha vida. Eles vieram até a minha casa entregar a certidão. Perguntei o motivo e ele falou que foi uma cortesia do cartório”.

A empresária diz que a situação com o nome causou extrema ansiedade: “Estava me dando angústia. Não saber o nome da própria filha é tenso. Depois que eu soube [da sentença do juiz], meu leite voltou 100%. Estou muito melhor”.

“Ainda não estou acreditando! Estou olhando toda hora! Feliz em ver o nomezinho dela no papel oficialmente. Finalmente posso chamar ela pelo nome!”, disse ao G1.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost