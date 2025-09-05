Após repercussão, fotógrafo recupera câmera furtada no Acre e anuncia reembolso da vaquinha

O caso do furto da câmera do fotógrafo e videomaker Yago Ayache, que mobilizou amigos, colegas de profissão e a comunidade nas redes sociais, teve um desfecho positivo. Graças à repercussão e à divulgação de imagens de segurança, o equipamento foi recuperado nesta sexta-feira (5).

Yago havia iniciado uma vaquinha online para tentar recomprar a câmera, essencial para seu trabalho. Com a recuperação do equipamento, ele informou que todos os colaboradores receberão o reembolso integral do valor doado.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Yago agradeceu o apoio e destacou a importância da mobilização coletiva. “Galera, graças à repercussão do caso e a divulgação de algumas imagens de segurança, consegui recuperar a câmera. Obrigado a todos que ajudaram! Aqueles que contribuíram com a vakinha terão seus valores reembolsados. Bom fim de semana!”, escreveu.