Após susto com atropelamento, Mara Carvalho fala sobre acidente

Mara Carvalho prestigiou a estreia do espetáculo A Manhã Seguinte, no Teatro Clara Nunes, na Gávea, Rio de Janeiro, na sexta-feira (5/9), para acompanhar o filho, Bruno Fagundes, que integra o elenco da peça.

Em conversa com a coluna, a atriz falou sobre a importância de acompanhar de perto os projetos do filho.

Enalteceu o filho

“Eu prestigio tudo que ele faz, apoio e quero estar sempre perto, junto. Eu admiro muito ele como pessoa, como profissional, como filho. Eu acho que ele é uma pessoa completa”, afirmou Mara.

Sobre a nova vertente do filho, atuando em comédia, ela comentou: “Hoje ver o trabalho dele diferente dentro desse nicho é muito especial. Sei que comédia é um dos gêneros mais difíceis, e o Bruno consegue transitar em todos os lugares. Eu só tenho orgulho”.

Bruno Fagundes e Mara Carvalho

Mara Carvalho estará em musical sobre a Susie

Falou sobre acidente

A atriz também relembrou o susto com o acidente que sofreu em maio, quando foi atropelada por um manobrista em um restaurante de São Paulo.

Na época, Mara estava em meio aos ensaios de seu espetáculo e resolveu parar para almoçar. Ela tranquilizou os fãs:

“Eu estou bem, levei uns pontos no braço, bati a cabeça, fiz vários exames depois, mas graças a Deus passou”. Ela destacou que recebeu todo o suporte do restaurante.

Retorno às novelas

Questionada sobre o retorno às novelas, Mara Carvalho disse que não descarta a possibilidade, mas no momento está focada em seu espetáculo no teatro, o Gala Dalí e pretende estrear em um novo musical de nome Susie.