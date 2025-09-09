Apple lança linha iPhone 17 no Brasil, com preços de até R$ 12.499

Os preços divulgados pela Apple para o Brasil mostram que a empresa segue firme em sua estratégia de manter os iPhones no segmento premium. O modelo mais acessível da nova linha, o iPhone 17, chega custando a partir de R$ 7.999, enquanto o iPhone 17 Air, novidade da geração, sai por R$ 10.499. Já o iPhone 17 Pro custa R$ 11.499, e o topo de linha, iPhone 17 Pro Max, bate a marca de R$ 12.499.

A grande novidade desta safra é o iPhone 17 Air, considerado o smartphone mais fino já produzido pela Apple. Ele substitui o modelo “Plus” e aposta em um design ultrafino com chassi de alumínio, o que explica o valor mais alto em comparação ao modelo básico.

Os modelos Pro e Pro Max seguem como os mais avançados da linha, superando a barreira dos R$ 10 mil e oferecendo recursos exclusivos para quem busca a experiência mais completa.

Além dos valores, a Apple também apresentou novidades no design e no desempenho. O iPhone 17 ganhou bordas mais finas e uma estética de câmera renovada. A tela agora traz a tecnologia ProMotion de 120Hz em todos os modelos, incluindo o 17 e o 17 Air, proporcionando navegação mais fluida. Já os Pro e Pro Max oferecem displays ainda mais brilhantes e com proteção antirreflexo.

Nas câmeras, todos os aparelhos passam a contar com uma frontal de 24MP, algo inédito na linha. No entanto, o diferencial continua nos modelos Pro e Pro Max, que chegam com o chamado “Sistema de Câmera Pro Definitivo”, composto por três lentes de 48MP e um zoom óptico de até 8x, exclusivo do Pro Max.

No quesito desempenho, o iPhone 17 e o 17 Air vêm equipados com o novo chip A19, enquanto os modelos Pro recebem o A19 Pro, acompanhado de um sistema de resfriamento por câmara de vapor e 12GB de RAM. A promessa é de performance superior, estabilidade em tarefas intensas e um ganho significativo em jogos e edição de vídeos.