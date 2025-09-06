Apresentadora causa polêmica após opinar sobre a aparência de Vini Jr.

Vini Jr. foi pauta de uma discussão no Fofocalizando que foi ao ar nessa semana. Thayse Teixeira, apresentadora do programa, causou polêmica ao opinar sobre a aparência do jogador Vini Jr..

Durante a atração, ela afirmou que não achava o atleta bonito e que não era “obrigada” a achá-lo bonito somente pelo fato dele ser negro.

“Ele pode ser gostoso, ter a pegada, ter oito gomos na barriga, mas eu não acho ele um homem bonito”, declarou Thayse. “Ele podia ser loiro dos olhos verdes que eu não iria achar bonito do mesmo jeito. Agora sou obrigada a achar? Não acho”, completou.

Na conversa, Thayse e outros apresentadores do Fofocalizando discutiam sobre comentários ofensivos que Vini tem recebido nas redes sociais. Gaby Cabrini ressaltou que as mensagens direcionadas ao jogador eram “maldosas”.

“Thayse, a questão é, você leu os comentários?”, disse Gaby. “Eu não li os comentários”, respondeu Thayse. “Os comentários são maldosos e pesados. A questão é: o foco que as pessoas dão para a aparência e a maneira que elas expressam isso é extremamente maldoso”, completou Gaby.

“O que me incomoda hoje nas redes sociais é você ficar, de uma maneira maldosa, acabando com a aparência de um ser humano. Eu nunca vou achar isso normal em uma rede social”, desabafou Gaby.