07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Assessor da Casa Branca defende que Fed seja “totalmente independente”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
assessor-da-casa-branca-defende-que-fed-seja-“totalmente-independente”

Um dos três nomes cotados para substituir Jerome Powell no comando do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett (foto em destaque) defendeu, neste domingo (7/9), que a instituição econômica deve ser completamente independente, “inclusive do presidente Trump”.

“Eu diria que 100% da política monetária do Federal Reserve precisa ser completamente independente de influência política”, disse Hassett em entrevista no programa Face the Nation, do canal norte-americano CBS.

O Fed está no centro de uma disputa política que envolve o presidente Donald Trump. A tensão gira em torno da condução da política de juros e da independência da instituição, após críticas públicas ao presidente do banco e a tentativa recente de demissão da diretora Lisa Cook.

O presidente do Fed, Jerome Powell, tem sinalizado que pode reduzir as taxas de juros em setembro, após sinais de desaceleração da economia americana e enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA. O corte é visto como praticamente certo pelos analistas, mas há dúvida sobre o tamanho e o ritmo da queda.

Leia também

Trump, no entanto, pressiona por cortes mais agressivos, acusando Powell de agir tarde demais. Em resumo: Trump quer juros menores porque isso dá fôlego econômico imediato e dividendos políticos. Mas para o Fed, a pressa pode custar caro em termos de inflação e reputação.

O republicano já tentou, inclusive, influenciar a composição do conselho do Fed, ao tentar a demissão da diretora Lisa Cook, indicada por Joe Biden, o que somou uma batalha judicial às tensões.

O mandato de Powell vai até maio de 2026, mas Trump já discute nomes para sucedê-lo, incluindo o assessor econômico Kevin Hassett. Além dele, estariam no páreo Kevin Warsh, um ex-funcionário do banco central americano, e o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller.

A disputa é acompanhada de perto pelo mercado global porque as decisões do Fed influenciam não só a economia americana, mas também países emergentes como o Brasil, já que juros mais altos ou mais baixos nos EUA afetam o dólar, os fluxos de investimento e o custo da dívida externa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.