astro-do-chiefs-elogia-nfl-em-sp:-“vou-lembrar-para-o-resto-da-vida”

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, afirmou que vai se lembrar para o resto da vida da experiência de jogar uma partida da National Football League (NFL) em São Paulo. O astro do futebol americano enfrentou o Los Angeles Chargers, mas saiu derrotado por 27 a 21.

A partida reuniu mais de 47 mil torcedores, que fizeram festa do começo ao fim do evento.

“Eu achei que foi incrível, a arquibancada e a atmosfera. Foi muito legal. Vai ser algo que eu vou lembrar para o resto da minha vida. No hino, no hino brasileiro, ver todo mundo cantando e quão apaixonado eles foram para o futebol americano. Essa parte foi muito legal. Eu não vou me lembrar do resultado, mas vou me lembrar de estar aqui (Brasil) com certeza”, se declarou o quarterback do Chiefs.

O hino nacional brasileiro foi um ponto alto antes mesmo da bola voar na zona leste da capital paulista. Interpretado pela cantora Ana Castela, o hino chamou atenção pelo volume cantado pelos torcedores presentes no estádio. O defensor do Chiefs Chris Jones chegou até a tentar cantar junto.

Veja vídeo do hino nacional brasileiro:

Patrick Mahomes também fez questão de elogiar a atmosfera do estádio, o gramado e a estrutura desde o recebimento no aeroporto – com a recepção dos fãs – até a comida oferecida no hotel que a equipe ficou hospedada: “O Brasil no geral recebeu a gente muito bem, desde o hotel, a comida, o caminho para o jogo e o estádio. Eu achei que foi uma experiência ótima. Não foi o resultando que queríamos, mas foi bem legal”.

O quarterback Justin Herbert, que liderou o Los Angeles Chargers à vitória, também elogiou o país. Ele definiu o Brasil como um país que sempre quis visitar, destacou a felicidade de conhecer uma cultura diferente e passear por pontos da capital paulista, e ainda falou que amaria voltar.

“Foi realmente muito legal, a experiência de vir para o Brasil. Era um lugar que eu sempre quis vir. Nós nos divertimos muito, você sabe, apenas saindo, explorando e vendo uma cultura diferente e óbvio os fãs ligam muito, são muito apaixonados. Eu realmente achei muito legal de ver. Eu amaria voltar”

Nem o gramado, ponto criticado no jogo da NFL em São Paulo no ano passado, foi citado como ponto negativo neste ano. O recebedor dos Chargers Ladd McConkey elogiou o gramado, assim como os quarterbacks dos times envolvidos, Patrick Mahomes e Justin Herbert.

