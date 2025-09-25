Ataque em escola deixa cinco feridos e dois mortos durante intervalo

A manhã desta quinta-feira (25) foi marcada pela violência em Sobral, no interior do Ceará. Um ataque a tiros na Escola Estadual Luis Felipe, no bairro Campo dos Velhos, resultou em duas mortes — adolescentes de 16 e 17 anos — e deixou outros três estudantes feridos.

Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, três jovens baleados deram entrada no hospital e permanecem em atendimento médico. O tiroteio ocorreu no momento do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Testemunhas relataram que dois homens passaram em uma moto e dispararam contra os estudantes.

De acordo com a Polícia Militar, os autores já foram identificados, e a principal linha de investigação aponta que o crime está ligado ao tráfico de drogas na região. Com uma das vítimas, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e embalagens.

A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que, nos últimos dias, o bairro já havia registrado outros dois ataques relacionados a disputas entre facções criminosas. A corporação reforçou que não se trata de um atentado extremista como os que já ocorreram em escolas de outras regiões do país.

O governador Elmano de Freitas (PT) classificou o episódio como “intolerável e gravíssimo”. Ele determinou reforço policial imediato na cidade e o envio da cúpula da SSP para acompanhar o caso. “Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, declarou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Ceará informou que as aulas na unidade foram suspensas nesta sexta-feira (26). A pasta destacou que a comunidade escolar contará com apoio psicológico no retorno das atividades, dentro das ações já mantidas para reforçar a segurança nas escolas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se manifestou, dizendo receber a notícia com “tristeza e indignação”. Ele informou que equipes do MEC especializadas em situações de crise acompanham o caso por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares. “A hora é de unir forças para preservar a escola como espaço sagrado, de paz e acolhimento”, escreveu nas redes sociais.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que Sobral está entre as cidades mais violentas do país, com taxa de 59,9 homicídios por 100 mil habitantes — a 12ª maior do Brasil.