Atenção! Acre tem alerta do Inmet para temporais e ventos fortes neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (12), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo o Acre. O aviso tem início às 9h desta sexta-feira e segue até as 10h de sábado (13).

De acordo com o órgão, estão previstas precipitações que podem variar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos, que podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h.

O Inmet ressalta que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período. Mesmo assim, a recomendação é que a população adote medidas de precaução.

Entre as orientações estão: não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193