24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ vira morador de rua nos EUA

Situação do ator ganhou repercussão após a influenciadora digital Lethal Lalli reconhecê-lo nas ruas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ator Tylor Chase, de 36 anos, conhecido por interpretar Martin Qwerly na série “Manual de Sobrevivência Escolar do Ned”, foi visto vivendo como morador de rua em Riverside, Califórnia (EUA). Ex-astro teen da Nickelodeon, Chase também fez participações em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time, Max.

A situação do ator ganhou repercussão após a influenciadora digital Lethal Lalli reconhecê-lo nas ruas e compartilhar um vídeo no TikTok, onde Chase aparece visivelmente magro e com aparência envelhecida.

Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ vira morador de rua nos EUA/Foto: Reprodução/TikTok e Nickelodeon

Sensibilizada, Lalli chegou a criar uma vaquinha online no GoFundMe para ajudar o ex-ator da Nickelodeon. Porém, a mãe de Tylor pediu que a influenciadora não enviasse dinheiro diretamente ao filho.

“Agradeço seu esforço, mas o dinheiro não o beneficiaria. Ele não consegue administrar recursos nem seus medicamentos sozinho. Ele é um menino bom e doce, mas precisa de ajuda médica”, disse a mãe de Tylor ao jornal O Globo.

Em Todo Mundo Odeia o Chris, Tylor interpreta uma criança que aparece no quarto episódio da primeira temporada, intitulado Everybody Hates Sausage. A trama gira em torno de Tônia, irmã caçula de Chris, que se recusa a comer linguiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost