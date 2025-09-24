Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ vira morador de rua nos EUA

O ator Tylor Chase, de 36 anos, conhecido por interpretar Martin Qwerly na série “Manual de Sobrevivência Escolar do Ned”, foi visto vivendo como morador de rua em Riverside, Califórnia (EUA). Ex-astro teen da Nickelodeon, Chase também fez participações em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time, Max.

A situação do ator ganhou repercussão após a influenciadora digital Lethal Lalli reconhecê-lo nas ruas e compartilhar um vídeo no TikTok, onde Chase aparece visivelmente magro e com aparência envelhecida.

Sensibilizada, Lalli chegou a criar uma vaquinha online no GoFundMe para ajudar o ex-ator da Nickelodeon. Porém, a mãe de Tylor pediu que a influenciadora não enviasse dinheiro diretamente ao filho.

“Agradeço seu esforço, mas o dinheiro não o beneficiaria. Ele não consegue administrar recursos nem seus medicamentos sozinho. Ele é um menino bom e doce, mas precisa de ajuda médica”, disse a mãe de Tylor ao jornal O Globo.

Em Todo Mundo Odeia o Chris, Tylor interpreta uma criança que aparece no quarto episódio da primeira temporada, intitulado Everybody Hates Sausage. A trama gira em torno de Tônia, irmã caçula de Chris, que se recusa a comer linguiça.