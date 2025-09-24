Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas

Um avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23/9) na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS), no coração do Pantanal. O local é conhecido por ter sido cenário das duas versões da novela Pantanal, exibidas em 1990 e no remake de 2022 pela TV Globo.
O acidente deixou quatro mortos:
-
Rubens Crispim Jr., documentarista e diretor de fotografia;
-
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta e diretor da série Dossiê Chapecó;
-
Kongjian Yu, arquiteto e urbanista chinês de renome internacional, criador do conceito de “cidades-esponja”;
-
Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave.
O que se sabe
Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave, um modelo Cessna, explodiu ao atingir o solo. Não houve sobreviventes. O acesso à área é considerado difícil, o que tem dificultado o trabalho das equipes de resgate e perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Fundada em 1940 pela família Rondon, a Fazenda Barra Mansa é uma das mais tradicionais do Pantanal e reconhecida pela preservação ambiental e pelo turismo rural.
Fonte: g1; Corpo de Bombeiros de MS
✍️ Redigido por ContilNet