Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas

Acidente em Aquidauana (MS) ocorreu na tradicional Fazenda Barra Mansa, cenário das versões de 1990 e 2022 da trama da TV Globo

Um avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23/9) na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS), no coração do Pantanal. O local é conhecido por ter sido cenário das duas versões da novela Pantanal, exibidas em 1990 e no remake de 2022 pela TV Globo.

Reprodução/Polícia Civil de MS

O acidente deixou quatro mortos:

  • Rubens Crispim Jr., documentarista e diretor de fotografia;

  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta e diretor da série Dossiê Chapecó;

  • Kongjian Yu, arquiteto e urbanista chinês de renome internacional, criador do conceito de “cidades-esponja”;

  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave.

O que se sabe

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave, um modelo Cessna, explodiu ao atingir o solo. Não houve sobreviventes. O acesso à área é considerado difícil, o que tem dificultado o trabalho das equipes de resgate e perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fundada em 1940 pela família Rondon, a Fazenda Barra Mansa é uma das mais tradicionais do Pantanal e reconhecida pela preservação ambiental e pelo turismo rural.

Fonte: g1; Corpo de Bombeiros de MS
