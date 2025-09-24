Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas

Um avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23/9) na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS), no coração do Pantanal. O local é conhecido por ter sido cenário das duas versões da novela Pantanal, exibidas em 1990 e no remake de 2022 pela TV Globo.

O acidente deixou quatro mortos:

Rubens Crispim Jr. , documentarista e diretor de fotografia;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz , cineasta e diretor da série Dossiê Chapecó;

Kongjian Yu , arquiteto e urbanista chinês de renome internacional, criador do conceito de “cidades-esponja” ;

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave.

O que se sabe

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave, um modelo Cessna, explodiu ao atingir o solo. Não houve sobreviventes. O acesso à área é considerado difícil, o que tem dificultado o trabalho das equipes de resgate e perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fundada em 1940 pela família Rondon, a Fazenda Barra Mansa é uma das mais tradicionais do Pantanal e reconhecida pela preservação ambiental e pelo turismo rural.

Fonte: g1; Corpo de Bombeiros de MS

✍️ Redigido por ContilNet