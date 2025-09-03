Balsa que transportava combustível pega fogo no interior do Acre

Uma balsa que transportava diesel e gasolina pegou fogo na tarde desta quarta-feira (3) no município de Porto Walter, interior do Acre. Apesar do susto e da gravidade do caso, não houve registro de feridos.

Equipes da prefeitura foram acionadas e trabalham no controle das chamas. No entanto, o fogo ainda não foi totalmente contido e a situação segue oferecendo risco, já que a embarcação estava carregada com combustível altamente inflamável.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio. As autoridades acompanham o caso e devem apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo: