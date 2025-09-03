Balsa que transportava combustível pega fogo no interior do Acre

Incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (3) no município de Porto Walter

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma balsa que transportava diesel e gasolina pegou fogo na tarde desta quarta-feira (3) no município de Porto Walter, interior do Acre. Apesar do susto e da gravidade do caso, não houve registro de feridos.

Balsa que transportava combustível pega fogo no interior do Acre. Foto: ContilNet

Equipes da prefeitura foram acionadas e trabalham no controle das chamas. No entanto, o fogo ainda não foi totalmente contido e a situação segue oferecendo risco, já que a embarcação estava carregada com combustível altamente inflamável.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio. As autoridades acompanham o caso e devem apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.