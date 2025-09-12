Bar em Rio Branco faz promoção de cachaça e litrão para “comemorar” condenação de Bolsonaro

O Tonheiros Bar, localizado no Conjunto Tucumã, em Rio Branco, promoveu nesta sexta-feira (12) uma ação especial chamada “Happy Hour, condenado a sextar no T”, em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Entre 14h e 19h, clientes puderam adquirir doses de cachaça por R$0,99 e litrões de cerveja Brahma por R$10,99.

Segundo Thalia, colaboradora do bar, a ideia partiu do proprietário do estabelecimento.

“Saiu do nosso patrão a ideia de fazer uma promoção aqui no Tonheiros Bar, onde o litrão tá saindo a 10,99 e o shot tá saindo 99 centavos, em comemoração à condenação dele. Convido o pessoal então pra quem puder passar aqui, ainda dá tempo”, disse.

Ela reforçou a duração e o objetivo da ação: “Gente, quem tá se sentindo feliz pela condenação dele é só vir pro T, que aqui você vai se sentir acolhido. A promoção iniciou às 14 horas e vai até as 19 horas.”

Entre os frequentadores, Raelle Andrade relatou que a promoção incentivou a visita ao bar.

“É uma comemoração, né, o Bolsonaro foi condenado, né, em 27 anos e tal, e aí faz um tempo já que eu tava vindo pro Tonheiros, mas a promoção fez eu querer vir de verdade. Tô desde, sei lá, 3 horas da tarde, e já jogamos sinuca, aproveitamos a promoção da cachaça também. É um momento de aproveitar e economizar um pouquinho também na hora de se divertir. 10,99, né, na inflação que tá a cachaça, tem que aproveitar. Sextou!!”, afirmou

É importante lembrar que a promoção é apenas uma brincadeira, que deve ser encarada como tal, sem quaisquer brigas ou desavenças por divergências políticas.

