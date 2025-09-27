27/09/2025
Barbaridade: tio mata sobrinho a facadas após discussão em fazenda em município do Acre

Jovem de 20 anos foi morto após ser atingido no braço e no tórax

Um desentendimento familiar terminou em tragédia na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Xapuri, interior do Acre. Islan Soares dos Santos, de 20 anos, foi morto a golpes de faca pelo próprio tio, identificado como Marcos Silva Santos, de 29 anos.

De acordo com informações da polícia, tio e sobrinho estavam consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outros parentes quando iniciou uma discussão. Durante a briga, Marcos se armou com uma faca e atingiu o sobrinho duas vezes, no braço e no tórax, próximo ao coração.

Mesmo ferido, Islan ainda conseguiu reagir e desferiu golpes contra o tio, acertando sua perna e o braço. Após o crime, Marcos foi inicialmente contido por familiares, mas conseguiu escapar e fugiu em direção à mata.

A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do Departamento Técnico Científico (DPTC) de Brasileia, percorreu cerca de 18 quilômetros até a fazenda Paulo Verde, local do crime. Após buscas na região, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

