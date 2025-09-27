Barbaridade: tio mata sobrinho a facadas após discussão em fazenda em município do Acre

Um desentendimento familiar terminou em tragédia na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Xapuri, interior do Acre. Islan Soares dos Santos, de 20 anos, foi morto a golpes de faca pelo próprio tio, identificado como Marcos Silva Santos, de 29 anos.

De acordo com informações da polícia, tio e sobrinho estavam consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outros parentes quando iniciou uma discussão. Durante a briga, Marcos se armou com uma faca e atingiu o sobrinho duas vezes, no braço e no tórax, próximo ao coração.

Mesmo ferido, Islan ainda conseguiu reagir e desferiu golpes contra o tio, acertando sua perna e o braço. Após o crime, Marcos foi inicialmente contido por familiares, mas conseguiu escapar e fugiu em direção à mata.

A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do Departamento Técnico Científico (DPTC) de Brasileia, percorreu cerca de 18 quilômetros até a fazenda Paulo Verde, local do crime. Após buscas na região, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.