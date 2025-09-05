Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete

O barbeiro Frank, morador de Sena Madureira, no interior do Acre, conquistou a atenção das redes sociais com um vídeo inusitado em que aparece realizando um corte degradê utilizando apenas tesoura, pente e gilete, sem recorrer a máquinas. A publicação rapidamente se espalhou e já soma quase 4,5 milhões de visualizações.

Conhecido por sua criatividade e técnicas tradicionais, Frank mostrou habilidade ao executar o degradê, um dos cortes mais pedidos atualmente nas barbearias. O resultado chamou a atenção não apenas pelo talento, mas pela proposta de valorizar recursos simples, resgatando o estilo clássico da barbearia.

O sucesso do vídeo levou centenas de internautas a elogiarem o trabalho do barbeiro acreano, destacando tanto a qualidade do corte quanto a paciência exigida para realizar o procedimento apenas com ferramentas manuais.