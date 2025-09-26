Barro dificulta movimentação no Tarauacá Rural Show, mas programação segue nesta sexta

Um vídeo gravado na tarde desta sexta-feira (26) mostrou a situação do solo no Parque de Exposições do IFAC, onde acontece a 6ª edição do Tarauacá Rural Show. Por conta das chuvas dos últimos dias, o espaço está tomado por barro, que afunda os pés e chega a atolar veículos, dificultando a movimentação do público e dos expositores.

Apesar das dificuldades de acesso, a programação da noite está mantida e promete reunir grande público. A partir das 21h, tem início o Rodeio pela Liga Nacional, uma das atrações mais esperadas do evento. Logo depois, a festa continua com shows musicais: Vavá e Márcio se apresentam à meia-noite, trazendo muito ritmo e animação para os visitantes.

O Tarauacá Rural Show segue até domingo (28), com rodeios, provas de habilidade, exposições, competições esportivas e atrações culturais. A expectativa é de que, mesmo com os transtornos causados pelo barro, os participantes possam aproveitar ao máximo as atividades da feira, que já se consolidou como um dos maiores eventos da região.

Veja o vídeo: