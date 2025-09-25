25/09/2025
Bebê abandonado em terreno baldio foi encontrado com pedra na boca e lábios colados com fita

Vítima foi levada ao Bijolia Government Hospital e segue sob cuidados médicos

Um caso de extrema violência chocou o distrito de Bhilwara, em Rajasthan, na Índia. Um bebê de cerca de 15 a 20 dias de vida foi abandonado em um terreno baldio,  em meio a uma pilha de pedras, com uma pedra colocada dentro da boca e os lábios colados com fita adesiva. A criança foi resgatada com vida e segue internada sob cuidados médicos.

O recém-nascido foi localizado por um pastor de gado, que percebeu a situação ao ouvir um barulho estranho vindo do local. Ao retirar a pedra da boca do bebê, o pequeno começou a chorar, revelando a gravidade da tentativa de silenciá-lo.

Vítima foi levada ao Bijolia Government Hospital e segue sob cuidados médicos/Foto: Reprodução

Após o resgate, a criança foi levada imediatamente ao Bijolia Government Hospital, onde médicos confirmaram sinais de maus-tratos. Além da pedra e da cola nos lábios, também havia fita adesiva enrolada nas pernas.

Os profissionais de saúde estimaram que o bebê tem entre 15 e 20 dias e garantiram que ele está estável, recebendo acompanhamento especializado para se recuperar dos ferimentos e da exposição prolongada.

A polícia local abriu investigação para identificar os responsáveis. Entre as medidas estão a análise de registros de hospitais da região, a fim de localizar mulheres que deram à luz recentemente, e a coleta de depoimentos de moradores.

Enquanto o caso é apurado, a criança permanece sob monitoramento médico e deve ser encaminhada posteriormente para acompanhamento social, até que seja definido o seu destino.

O episódio gerou indignação na comunidade local, que se mobiliza em busca de informações que possam ajudar as autoridades a esclarecer quem abandonou o bebê em condições tão cruéis.

