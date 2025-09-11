11/09/2025
Bebê morre após ser atacado por pitbull enquanto dormia

Ataque aconteceu dentro do quarto da vítima em Itanhaém, no litoral de São Paulo

Um bebê de um ano morreu após ser atacado por um pitbull dentro de casa, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança, de 25 anos, chegou a golpear o animal com um martelo para tentar salvar o filho, mas, mesmo com o socorro imediato, a vítima não resistiu.

De acordo com o registro policial, por volta das 4h30, a avó abriu a porta do quarto onde o bebê dormia e foi surpreendida pela reação do cão, que vivia no imóvel com a família há cerca de sete anos. De forma repentina, o animal avançou contra a criança e a atacou na região da nuca.

Ataque aconteceu dentro do quarto da vítima em Itanhaém, no litoral de São Paulo/Foto: Reprodução

Os familiares tentaram conter o pitbull e abrir sua mandíbula, mas não conseguiram. O pai, ao perceber a gravidade do ataque, usou um martelo que estava próximo e desferiu um golpe na cabeça do cachorro, que soltou o bebê em seguida.

A criança foi levada às pressas para atendimento médico em uma unidade de saúde de Itanhaém. Na sequência, a equipe acionou a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), que autorizou a transferência para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Apesar do atendimento emergencial, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois.

Ao retornar para casa, o pai encontrou o pitbull morto. Segundo ele, o animal nunca havia apresentado comportamento agressivo antes e o ataque foi considerado um ato espontâneo e inesperado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande como morte acidental.

