30/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Bebidas adulteradas com metanol: saiba identificar os sintomas antes que seja tarde

O diagnóstico é realizado por meio da história clínica do paciente, exames de sangue e de imagem que confirmam a presença da substância

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Três homens morreram em São Paulo após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol (CH₃OH). As vítimas foram um homem de 38 anos e outro de 45 em São Bernardo do Campo, e um homem de 54 anos na capital paulista.

Nos últimos 25 dias, nove casos de intoxicação por metanol foram registrados no estado, todos relacionados ao consumo de diferentes tipos de bebidas, como gin, whisky e vodka, em bares diversos. O metanol é um álcool utilizado na indústria, em solventes e combustíveis, e difere do etanol, presente nas bebidas alcoólicas.

Quando metabolizado pelo organismo, o metanol se transforma em formaldeído, formiato e ácido fórmico, substâncias altamente tóxicas que afetam órgãos e tecidos, incluindo o nervo óptico e o sistema nervoso. A intoxicação pode evoluir para quadros graves, como coma ou morte, se não houver tratamento imediato.

Os sintomas costumam surgir entre 12 e 24 horas após a ingestão, podendo aparecer antes caso a dose seja elevada. Entre eles estão dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, especialmente, visão turva súbita ou até cegueira.

A Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia (ABNO) emitiu um alerta sobre o risco de neuropatia óptica, doença grave que pode causar perda de visão irreversível. Segundo o documento assinado pelo presidente da ABNO, Mario Luiz Ribeiro Monteiro, e pelo vice-presidente, Eric Pinheiro de Andrade, mesmo com tratamento, muitos pacientes apresentam sequelas visuais permanentes.

O diagnóstico é realizado por meio da história clínica do paciente, exames de sangue e de imagem que confirmam a presença da substância. O tratamento deve ser imediato, com o objetivo de impedir que o metanol seja transformado em compostos ainda mais tóxicos. Por se assemelhar ao álcool comum, não é possível identificar a adulteração apenas pelo sabor ou aparência da bebida.

“Mesmo com tratamento, muitos pacientes apresentam sequelas visuais permanentes. Por isso, trata-se de uma emergência médica e oftalmológica: quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de salvar a vida e preservar a visão”, alerta a ABNO.

O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, em Campinas, reforça que as primeiras 48 horas após a intoxicação são cruciais para salvar tanto a visão quanto a vida do paciente.

Com informações da Agência Globo

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost