Bocalom toca violão e canta clássicos de Roberto Carlos com jovens do projeto “Vozes do Povo”

Prefeito participou de apresentação do coral do projeto voltado para crianças e adolescentes

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, compartilhou nesta semana em suas redes sociais um registro de sua visita ao projeto “Vozes do Povo”, na Cidade do Povo, onde tocou clássicos de Roberto Carlos no violão junto aos jovens participantes.

Bocalom toca violão e canta clássicos de Roberto Carlos com jovens do projeto “Vozes do Povo”. Foto: Reprodução

A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes e coordenada pelo promotor da Infância e Adolescência, Iverson Bueno, com apoio do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e parceiros locais. Durante o encontro, o coral formado pelos jovens se apresentou, emocionando o público e evidenciando o impacto transformador da música na comunidade.

“Tive a alegria de tocar e cantar uma palhinha de dois clássicos da nossa música, eternizados pelo nosso rei Roberto Carlos. Um momento simplesmente especial, compartilhado ao lado dos talentosos jovens do projeto”, declarou o prefeito.

Emocionado com a apresentação, Bocalom destacou a importância de apoiar iniciativas como essa. “Ver esses jovens cantando me trouxe lembranças da minha juventude. Estão muito bem preparados e podem se apresentar em qualquer parte do país. A Prefeitura vai fazer de tudo para apoiar esse grupo, porque esse é o caminho para formarmos grandes homens e mulheres no futuro”, afirmou.

Para Bocalom, o projeto “Vozes do Povo” reforça o papel da música como ferramenta de inclusão social, incentivo à cidadania e desenvolvimento pessoal, proporcionando oportunidades para crianças e adolescentes explorarem seus talentos e construírem novas perspectivas de vida.

Veja o vídeo:

